Футбол
«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболуRT на русском вчера в 18:00
«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 17:12
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия
На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей
Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Снаряд времен войны нашли на западе Москвы
Возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на западе Москвы обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ).
Обновлено в 08:15
Общество
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола
Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 06:00
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Общество
Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию
Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Политика
Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч
Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Спорт
Гимнастка Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом на этапе КМ
Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье
Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном городе Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Молодежной.
Обновлено в 05:24
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Политика
В Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению
Ранее телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:54
Футбол
«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью
"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией изменявшего ей мужа
Уже после похорон широкая общественность узнала, что Цывину похоронили не под ее девичьей фамилией, и даже не под фамилией ее самого известного мужа Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:47
Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО
Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Политика
На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Происшествия
При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека
Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07