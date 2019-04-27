Футбол

«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболуRT на русском вчера в 18:00

«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.
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«Ренн» выиграл Кубок Франции, Неймар ударил болельщика, удаление Мбаппе

Чемпионат06:30

«ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции

Матч ТВвчера в 18:06

Неймар забил и ударил фаната, Мбаппе удалился, а «ПСЖ» влетел по пенальти в финале Кубка Франции

Sport24.ru04:08

И блеск Неймара не помог. «Ренн» вырвал Кубок Франции из рук «Пари Сен-Жермен»

LiveSport.ru04:50

Игра Мбаппе – кошмар. Из-за него «ПСЖ» проиграл Кубок Франции

Бомбардир.ру03:34

«ПСЖ» быстро забил 2, но в итоге отдал Кубок Франции «Ренну». Все голы этого безумия – тут

Eurosport.ru04:55

«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната

Sports.ruвчера в 20:28
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Музыка

Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 17:12
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Певица МакSим после ДТП потеряла память

Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Снаряд времен войны нашли на западе Москвы

Возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на западе Москвы обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ).
Обновлено в 08:15
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 06:00
Политика

Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка

В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Политика

Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч

Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Спорт

Гимнастка Дина Аверина стала второй в упражнениях с мячом на этапе КМ

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном городе Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Молодежной.
Обновлено в 05:24
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Политика

В Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению

Ранее телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:54
Футбол

«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью

"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронили под фамилией изменявшего ей мужа

Уже после похорон широкая общественность узнала, что Цывину похоронили не под ее девичьей фамилией, и даже не под фамилией ее самого известного мужа Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:47
Футбол

Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО

Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Политика

На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС

Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Происшествия

При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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