Футбол

«Ренн» сенсационно оставил «ПСЖ» без Кубка ФранцииВести.Ru вчера в 18:53

В итогет командам предстояли выявить победителя в серии послематчевых пенальти. И точнее оказались футболисты "Ренна" (6:5). Как итог, они сенсационно прервали гегемонию парижан в Кубке Франции и стали его новыми обладателями.
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«Ренн» выиграл Кубок Франции, Неймар ударил болельщика, удаление Мбаппе

Чемпионат06:30

«Ренн» выиграл Кубок Франции впервые за 48 лет, победив «ПСЖ» по пенальти

Sports.ruвчера в 17:58

Неймар забил и ударил фаната, Мбаппе удалился, а «ПСЖ» влетел по пенальти в финале Кубка Франции

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И блеск Неймара не помог. «Ренн» вырвал Кубок Франции из рук «Пари Сен-Жермен»

LiveSport.ru04:50

Игра Мбаппе – кошмар. Из-за него «ПСЖ» проиграл Кубок Франции

Бомбардир.ру03:34

«ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции

Матч ТВвчера в 18:06

«ПСЖ» быстро забил 2, но в итоге отдал Кубок Франции «Ренну». Все голы этого безумия – тут

Eurosport.ru04:55
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
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В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.
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Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
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Происшествия

На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей

Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
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В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика

Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
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Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

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Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

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НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
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Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Обновлено в 07:29
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
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Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)

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Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
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США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона.
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Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Обновлено вчера в 22:25
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Эксперты рассказали о пользе и вреде сока черной редьки

Эксперты программы «Еда живая и мертвая» рассказали о том, действительно ли полезен сок черной редьки, который широко используется в народной медицине.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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