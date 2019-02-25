Футбол

«Ренн» переиграл «Орлеан» и вышел в полуфинал Кубка ФранцииСоветский спорт 14:48

В матче 1/4 финала Кубка Франции Ренн на своем поле обыграл Орлеан со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Бенжамен Буриго и Мбайе Ньянг, забившие мячи на 65-й и 71-й минутах соответственно. Таким образом, Ренн вышел в полуфинал турнира.
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«Ренн» переиграл «Орлеан» и вышел в полуфинал Кубка Франции

Советский спорт14:48

Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» играет с «Каном», «Ренн» победил «Орлеан»

Sports.ruвчера в 03:42

«Ренн» обыграл «Орлеан» и вышел в 1/2 финала Кубка Франции

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«Ренн» обыграл «Орлеан» и вышел в полуфинал Кубка Франции

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«Ренн» обыграл «Орлеан» и вышел в полуфинал Кубка Франции

Sport24.ru14:21

«Ренн» обыграл «Орлеан» и пробился в полуфинал Кубка Франции

Спорт-Экспресс14:28

«Ренн» - «Орлеан»: кубковые бойцы

Все про Спорт ру25 февраля в 15:25
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Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
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Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено в 13:55
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Обновлено в 09:20
Политика

Раздевает. Пётр Порошенко нашёл новый подход к избирателям-женщинам. Видео

Пользователи соцсетей обратили внимание на нетрадиционные методы воздействия на избирателей женского пола, продемонстрированные президентом Украины Петром Порошенко в городе Запорожье.
Обновлено в 15:44
Политика

США внесут на этой неделе проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН

США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником

Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Политика

За пять дней в Колумбию дезертировало более 400 венесуэльских военных

По меньшей мере 411 венесуэльских военнослужащих дезертировали в Колумбию за последние пять дней, из них не менее 85 за - последние сутки, передает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в колумбийском руководстве.
Обновлено в 13:46
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов

Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16

В среду, 27 февраля, индийские средства массовой информации сообщили, что Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Обновлено в 08:29
Спорт

Войнова и Шмелева завоевали серебро в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 15:39
Спорт

Плющенко согласился с составом заявки на чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко уверен в профессионализме специалистов, определивших состав на чемпионат мира в Японии, передает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Политика

Парламент Британии одобрил поправки по Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила представленную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit, которая позволит депутатам сделать выбор между выходом из ЕС без соглашения и переносом Brexit, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:54
Хоккей

«Авангард» увеличил преимущество перед «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:19
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Общество

За спасение ребенка школьника наградили сухпайком с плесенью

В Брянской области партия ЛДПР наградила восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, армейским сухим пайком с плесенью.
Обновлено в 06:34
Теннис

Шарапова снялась с турнира Miami Open

Обновлено в 15:01
Политика

Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму

Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Политика

Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане

Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Путин отметил вклад Сил специальных операций в Сирии и Крыму

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.
Обновлено в 12:54
Технологии

Робот «Федор» остался без импортных комплектующих

Обновлено в 10:48
Политика

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Группа американских сенаторов представила законопроект о новых санкциях против России 13 февраля.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Два БТР попали в ДТП в центре Курска

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Политика

Россия и Израиль создадут группу по удалению из Сирии иностранных сил

Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии.
Обновлено в 14:44
Транспорт

Совет Федерации попросил увеличить число рейсов из Магадана в Москву из-за «напряженной социальной обстановки»

Совет Федерации попросил «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Магаданской области в Москву и обратно.
Обновлено в 15:42
Экономика

Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.
Обновлено в 11:58
Политика

Грызлов: Киев не согласовал «весеннее перемирие» в Донбассе

Минская встреча прошла на фоне новых нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, ситуация ухудшается, но Украина не согласовала предложенное ОБСЕ предложение о «весеннем перемирии».
Обновлено в 12:00
Футбол

Инфантино: «В отношении стадионов Италия уступает Габону»

Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал принципы использования стадионов в Италии.
Обновлено в 13:43
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