Футбол

«Ренн» переиграл «Дижон» со счетом 2:0
Спорт-Экспресс
вчера в 16:02

Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон". Победу хозяевам принесли голы Бенжамена Буриго и Атема Бен Арфа, забитые на 69-й и 90-й минутах соответственно. "Ренн" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка.
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