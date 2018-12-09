Генгам Французский футбольный клуб

Французский футбольный клуб из города Генган, Бретань. Основан в 1912 году. В настоящее время выступает в Лиге 1. Клуб долго играл в низших дивизионах, но с приходом на должность президента Ноэля ле Граэ в 1972 году, «Генгам» трижды добивался повышения.