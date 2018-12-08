Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон". Победу хозяевам принесли голы Бенжамена Буриго и Атема Бен Арфа, забитые на 69-й и 90-й минутах соответственно. "Ренн" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории «Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.

Футбол Футбол «Ман Сити» и Гвардиола чаще всего проигрывают в АПЛ «Челси» Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в третий раз уступил «Челси». В лиге он проигрывает лондонцам чаще других.

Футбол Футбол Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.

Футбол Футбол «Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха» В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.

Футбол Футбол «Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд» "Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.

Футбол Футбол Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ

Футбол Футбол Комличенко сделал дубль. У него 17 голов в 17 матчах чемпионата Чехии Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил два гола в матче чемпионата Чехии против «Славии» (2:3). 23-летний россиянин, права на которого принадлежат «Краснодару», продолжает лидировать в гонке бомбардиров турнира – у него 17 мячей в 17 играх.