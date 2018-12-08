Футбол
«Ренн» переиграл «Дижон», «Амьен» одолел «Генгам»
«Ренн» переиграл «Дижон», «Амьен» одолел «Генгам»Спорт-Экспресс16:10
Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон". "Амьен" же выиграл в гостях у "Генгама" (2:1). Победу хозяевам принесли голы Бенжамена Буриго и Атема Бен Арфа, забитые на 69-й и 90-й минутах соответственно. "Ренн" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, в активе команды 23 очка.
Спорт-Экспресс16:10
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