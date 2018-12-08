Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»
Чемпионат
15:57

«Ренн» одержал победу в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол забил полузащитник Бенжамен Буриго на 69-й минуте.
Чемпионат15:57

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«Ренн» обыграл «Дижон», «Амьен» вырвал победу у «Генгама»

Матч ТВ15:58

«Ренн» обыграл «Дижон», «Амьен» вырвал победу у «Генгама»

Sportbox.RU15:58

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»

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Чемпионат Франции. «Ренн» победил «Дижон»

Sports.ru14:01
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