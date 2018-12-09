Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»
LiveSport.ru
вчера в 16:32

В матче 17-го тура французской Лиги 1 "Ренн" одержал победу над "Дижоном" со счётом 2:0. Первый гол забил полузащитник Бенжамен Буриго на 69-й минуте. На 90-й минуте отличился хавбек Атем Бен-Арфа.
LiveSport.ruвчера в 16:32

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Гол Бен Арфа помог «Ренну» обыграть «Дижон»

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