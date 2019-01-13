Футбол

«Ренн» одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде «Нант»
Советский спорт
10:52

Нант — Ренн
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Божуар»
13′
Дамьен да Силва
32′
Бенжамен Андре
Андрей Жиротто
38′
45′
Клеман Гренье
52′
М'Байе Ньянг
61′
М'Байе Ньянг
Якоб Юханссон
Андрей Жиротто
Габриэл Бошилья
64′
Эмилиано Сала
Калифа Кулибали
75′
76′
Бенжамен Буриго
Джеймс Леа Силики
Энтони Лимбомбе
Самюэль Мутуссами
83′
Николя Паллуа
85′
Лукас Лима
90′
Абдул Уорис
90′+2′
Фабио Перейра
90′+2′
У победителей встречи единственный мяч на 13-й минуте забил защитник Дамьен Да Сильва. Ренн одержал четвертую победу кряду и с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а Нант расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка.
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