Футбол
|13′
Дамьен да Силва
|32′
Бенжамен Андре
Андрей Жиротто
|38′
|45′
Клеман Гренье
|52′
М'Байе Ньянг
|61′
М'Байе Ньянг
Якоб Юханссон
Андрей Жиротто
Габриэл Бошилья
|64′
Эмилиано Сала
Калифа Кулибали
|75′
|76′
Бенжамен Буриго
Джеймс Леа Силики
Энтони Лимбомбе
Самюэль Мутуссами
|83′
Николя Паллуа
|85′
Лукас Лима
|90′
Абдул Уорис
|90′+2′
Фабио Перейра
|90′+2′
|55%
|Владение мячом
|45%
|79%
|Процент точных передач
|73%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|2
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|2
|Отборы
|11
|13
|Фолы
|16
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Нант
Расстановка 4‑3‑3
30
Тэтэрушану
2
Перейра
3
Карлос
4
Паллуа
6
Лима
19
Туре
28
Ронжье
12
Бошилья
10
Уорис
7
Кулибали
18
Мутуссами
40
Коубек
27
Траоре
3
да Силва
4
Мешер
15
Бенсебайни
12
Силики
8
Гренье
21
Андре
6
Юханссон
18
Бен Арфа
7
Сарр
Ренн
Расстановка 4‑4‑2
У победителей встречи единственный мяч на 13-й минуте забил защитник Дамьен Да Сильва. Ренн одержал четвертую победу кряду и с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а Нант расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка.
Советский спорт10:52
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