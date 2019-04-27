«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка ФранцииГазета.Ru 18:15

На 118-й минуте дополнительного времени с поля удалили форварда парижан Килиана Мбаппе. В серии пенальти лучше проявили себя игроки "Ренна", переигравшие соперников со счетом 6:5. "Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Космос «Пасхальный апокалипсис» отменяется: Нибиру столкнулась с астероидами и изменила свою орбиту После пропажи целого пояса астероидов эксперты пришли к мнению, что Планета Х столкнулась с ним и изменила свою орбиту, из-за чего «пасхальный апокалипсис», испугавший многих землян, благополучно отменяется.

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Армия и оружие Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.

Космос Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.

Экономика В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Шоу-бизнес Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Музыка Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Певец считает, что из девочки при ее средних музыкальных способностях мог бы выйти неплохой дизайнер или переводчик.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Политика Путин назвал основные вопросы к Зеленскому Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Медведев поручил усовершенствовать графики работы детских садов и школ Глава правительства Дмитрий Медведев поручил кабинету министров до 1 июля 2019 года проработать вопрос качества и графиков работы детских садов и школ.

Религия Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных с великим праздником святой Пасхи и напомнил, что он является главным для христианского мира и выражает самую суть — веры в воскресение Господа Иисуса, которое произошло почти две тысячи лет назад.

Армия и оружие МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Сегодня, 27 апреля, опытный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром «Ульяновск-Восточный».

Политика Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.