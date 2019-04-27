Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка ФранцииГазета.Ru 18:15
На 118-й минуте дополнительного времени с поля удалили форварда парижан Килиана Мбаппе. В серии пенальти лучше проявили себя игроки "Ренна", переигравшие соперников со счетом 6:5. "Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
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