Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка ФранцииГазета.Ru 18:15

На 118-й минуте дополнительного времени с поля удалили форварда парижан Килиана Мбаппе. В серии пенальти лучше проявили себя игроки "Ренна", переигравшие соперников со счетом 6:5. "Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
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«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. «Ренн» взял первый трофей за 48 лет

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«Ренн» в серии пенальти отобрал у «ПСЖ» Кубок Франции

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