«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка ФранцииЧемпионат 17:56

В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции

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