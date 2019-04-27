Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка ФранцииЧемпионат 17:56

В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.
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«ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции

Матч ТВ18:06

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и завоевал Кубок Франции

Евро-футбол.ру17:58

«Ренн» — «ПСЖ» — 2:2 (по пен. — 6:5). Видеообзор финала Кубка Франции

Sport24.ru21:01

«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции

Чемпионат17:56

«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. «Ренн» взял первый трофей за 48 лет

Sports.ru20:28

«Ренн» обыграл ПСЖ и стал победителем Кубка Франции

LiveSport.ru18:01

«Ренн» в серии пенальти отобрал у «ПСЖ» Кубок Франции

Спорт-Экспресс18:05
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:47, Ашберн
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«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
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Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

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В Воронежской области тушат крупный пожар

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Ожирение сопутствует изменениям в мозге

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Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле

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В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

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Президент России Владимир Путин не исключил встречи с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
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Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм о войне во Вьетнаме

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