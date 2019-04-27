Футбол
«ПСЖ» уступил «Ренну» в финале кубка ФранцииREGNUM 00:22
Дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты «Ренна» (6:5). Отметим, это третий Кубок Франции в активе «Ренна» и предыдущий команда завоевала в далеком 1971 году. «ПСЖ» выигрывал этот трофей 12 раз в своей истории.
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«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. «Ренн» взял первый трофей за 48 лет
Sports.ruвчера в 20:28
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:19, Ашберн
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