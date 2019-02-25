«Ренн» переиграл «Орлеан» и вышел в полуфинал Кубка ФранцииСоветский спорт вчера в 14:48

В матче 1/4 финала Кубка Франции Ренн на своем поле обыграл Орлеан со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Бенжамен Буриго и Мбайе Ньянг, забившие мячи на 65-й и 71-й минутах соответственно. Таким образом, Ренн вышел в полуфинал турнира.

«Ренн» переиграл «Орлеан» и вышел в полуфинал Кубка Франции

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