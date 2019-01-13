Футбол

«Ренн» обыграл «Нант», одержав четвёртую подряд победу в Лиге 1
Чемпионат
11:46

Нант — Ренн
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Божуар»
13′
Дамьен да Силва
32′
Бенжамен Андре
Андрей Жиротто
38′
45′
Клеман Гренье
52′
М'Байе Ньянг
61′
М'Байе Ньянг
Якоб Юханссон
Андрей Жиротто
Габриэл Бошилья
64′
Эмилиано Сала
Калифа Кулибали
75′
76′
Бенжамен Буриго
Джеймс Леа Силики
Энтони Лимбомбе
Самюэль Мутуссами
83′
Николя Паллуа
85′
Лукас Лима
90′
Абдул Уорис
90′+2′
Фабио Перейра
90′+2′
«Ренн» (29 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» (23) находится на 11-й строчке. Посмотреть полную турнирную таблицу Лиги 1 можно на «Чемпионате». В следующем туре «Нант» на выезде встретится с «Нимом», а «Ренн» проведёт гостевой матч с «Генгамом».
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