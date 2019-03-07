Футбол
Ренн — Арсенал 3:1Спорт-Экспресс 14:47
|4′
Алекс Ивоби
|34′
Сократис Папастатопулос
Бенжамен Буриго
|38′
|41′
Сократис Папастатопулос
Бенжамен Буриго
|42′
|53′
Алекс Ивоби
Маттео Гендузи
|61′
Гранит Джака
Начо Монреаль
|65′
|70′
Месут Озил
Аарон Рэмзи
Бенжамен Буриго
Джеймс Леа Силики
|73′
|79′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Сеад Колашинац
Мехди Зеффан
|87′
Исмаила Сарр
|88′
Клеман Гренье
Жереми Желен
|90′+1′
Ренн
Расстановка 4‑4‑2
40
Коубек
2
Зеффан
3
Да Силва
4
Мешер
15
Бенсебайни
12
Силики
21
Андре
26
Желен
7
Сарр
23
Юну
18
Бен Арфа
1
Чех
20
Мустафи
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
7
Мхитарян
11
Торрейра
8
Рэмзи
34
Джака
29
Гендузи
31
Колашинац
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
"Ренн" обыграл "Арсенал" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Канониры" открыли счет уже на четвертой минуте после удара Алекса Ивоби. На 41-й минуте вторую желтую карточку у гостей получил Сократис Папастатопулос и был вынужден покинуть поле.
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