Футбол

Ренн — Арсенал 3:1Спорт-Экспресс 14:47

Ренн — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Рю де Лорьен»
4′
Алекс Ивоби
34′
Сократис Папастатопулос
Бенжамен Буриго
38′
41′
Сократис Папастатопулос
Бенжамен Буриго
42′
53′
Алекс Ивоби
Маттео Гендузи
61′
Гранит Джака
Начо Монреаль
65′
70′
Месут Озил
Аарон Рэмзи
Бенжамен Буриго
Джеймс Леа Силики
73′
79′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Сеад Колашинац
Мехди Зеффан
87′
Исмаила Сарр
88′
Клеман Гренье
Жереми Желен
90′+1′
"Ренн" обыграл "Арсенал" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Канониры" открыли счет уже на четвертой минуте после удара Алекса Ивоби. На 41-й минуте вторую желтую карточку у гостей получил Сократис Папастатопулос и был вынужден покинуть поле.
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