Футбол
«Ренн» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата ФранцииЧемпионат 10:00
Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ренн» — «ПСЖ». Ставка: победа ПСЖ и тотал голов больше 2,5 за 1.66.
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«Ренн» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 18 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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