Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ренн» — «ПСЖ». Ставка: победа ПСЖ и тотал голов больше 2,5 за 1.66.

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Политика В Грузии назвали ошибкой выход страны из СНГ Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе считает, что выход страны из СНГ никакой пользы не принес.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Происшествия Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Футбол «Торпедо» стало лидером ФНЛ, «Ротор» проиграл «Шиннику» «Торпедо» в домашнем матче девятого тура первенства ФНЛ одержало победу над «Текстильщиком» — 3:1. Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, который отличился на 44-й и 60-й минутах.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

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Армия и оружие Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба и в настоящее время продолжает продвигаться на северо-запад от одного из крупнейших городов провинции Хан-Шейхуна.

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Политика Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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