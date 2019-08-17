Футбол

«Ренн» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата ФранцииЧемпионат 10:00

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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ренн» — «ПСЖ». Ставка: победа ПСЖ и тотал голов больше 2,5 за 1.66.
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