Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Ренн» — «ПСЖ». Ставка: победа ПСЖ и тотал голов больше 2,5 за 1.66.

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