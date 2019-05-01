Футбол
«Ренн» — «Монако»: онлайн-трансляция матча начнётся 1 мая в 20:00Чемпионат 10:00
Сегодня, 1 мая, на стадионе «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» – «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Футбол
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Нападающий «Марселя» Марио Балотелли восхитился игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0). В этой встрече Месси оформил дубль, забив также свой 600-й гол в составе «Барселоны».
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Обновлено в 20:13
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Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
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Обновлено в 10:28
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Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
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Обновлено в 06:00
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
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Обновлено вчера в 06:28
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По результату опроса выяснилось, что большинство россиянок страдает от сильных болей во время предменструального синдрома, но не желают брать больничный.
Обновлено в 18:53
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Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой
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Вступили в силу санкции США против Ирана
Возобновление американских санкций связано с выходом США из сделки с Ираном.
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Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
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Обновлено в 09:16
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У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01