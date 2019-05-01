Футбол

Ренн — Монако 2:2Матч ТВ 30 апреля в 07:51

Ренн — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Адриен Юну
3′
Адриен Юну
9′
35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
45′
46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
63′
Адриен Силва
Налдо
64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
64′
69′
Радамель Фалькао
75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
80′
Бенжамен Буриго
86′
90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
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