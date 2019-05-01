Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»RT на русском вчера в 14:52

Ренн — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Адриен Юну
3′
Адриен Юну
9′
35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
45′
46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
63′
Адриен Силва
Налдо
64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
64′
69′
Радамель Фалькао
75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
80′
Бенжамен Буриго
86′
90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
В составе «Ренна» дублем отметился Адриен Эну, у «Монако» оба гола на счету колумбийского форварда Радамеля Фалькао. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин: «Монако» проявил характер и по игре ни в чём не уступил «Ренну»

Чемпионат03:27

Головин помог «Монако» отыграть два мяча у «Ренна»

Евро-футбол.рувчера в 15:14

Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»

Советский спортвчера в 15:12

«Монако» с помощью Головина спасся в Ренне

Вести.Ruвчера в 14:58

Фалькао — автор 41% голов «Монако» в чемпионате Франции-2018/19. Это лучший показатель в лиге

Sport24.ruвчера в 22:35

Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»

Sportbox.RUвчера в 14:51

Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»

Матч ТВвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика

Указ Путина подобен точному выстрелу снайпера в ключевую точку Системы планирования

Миллионы жителей страны, пока ещё на политических картах обозначаемой "Ukraine", являются русскими по мироощущению и мировоззрению.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 04:03
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Происшествия

В Тольятти второй день ищут пропавшую в ТЦ трехлетнюю девочку

В городе Тольятти (Самарская область) добровольцы и полиция ищут пропавшую в торговом центре "Акварель" трехлетнюю девочку.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Обновлено вчера в 23:59
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

Три легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Футбол

Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»

Обновлено вчера в 09:30
ЖКХ

Украинские города Ровно и Чернигов лишились горячей воды из-за долгов

Жители украинских городах Ровно и Чернигове лишились горячего водоснабжения с первого мая.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено вчера в 15:06
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Авто

Новый император Японии Нарухито получит особенный седан Toyota Century

Обновлено в 01:19
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное