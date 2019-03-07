Футбол

«Ренн» начал противостояние с «Арсеналом» с убедительной победыREGNUM 14:51

Ренн — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Рю де Лорьен»
4′
Алекс Ивоби
34′
Сократис Папастатопулос
Бенжамен Буриго
38′
41′
Сократис Папастатопулос
Бенжамен Буриго
42′
53′
Алекс Ивоби
Маттео Гендузи
61′
Гранит Джака
Начо Монреаль
65′
70′
Месут Озил
Аарон Рэмзи
Бенжамен Буриго
Джеймс Леа Силики
73′
79′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Сеад Колашинац
Мехди Зеффан
87′
Исмаила Сарр
88′
Клеман Гренье
Жереми Желен
90′+1′
7 марта между коллективами «Ренн» и «Арсенал» на стадионе «Роазон Парк» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.
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