Футбол
Рене Адлер объявил о завершении карьерыSoccer.ru 07:27
Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру в конце этого сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество
Король Таиланда объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Политика
В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике.
Обновлено в 09:37
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Политика
Клинцевич предсказал Резнику конец политической карьеры
Политическая карьера депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника завершится, если появится подтверждение тому, что он употребляет наркотические препараты.
Обновлено в 14:02
Технологии
Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 дал первый ток
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Нововоронежской АЭС-2 — первая в России атомная электростанция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).
Обновлено в 12:13
Хоккей
Малыхин стал игроком «Трактора»
Бывший нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин подписал контракт с «Трактором».
Обновлено в 13:27
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова открыла возможность для комментариев на своей странице
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова несколько месяцев назад закрыла возможность комментариев своих фото для всех подписчиков.
Обновлено в 13:34
Наука
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области
Уточняется, что пострадали оба водителя, еще один мужчина и дети в возрасте семи и девяти лет.
Обновлено в 13:45
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:50