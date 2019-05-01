Футбол

Рене Адлер объявил о завершении карьерыSoccer.ru 07:27

Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру в конце этого сезона.
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Призер чемпионата Европы-2008 объявил о завершении карьеры

Советский спорт08:36

Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры

Чемпионат07:21

Бывший вратарь сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Sport24.ru08:07

Рене Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Спорт-Экспресс07:59

Бывший вратарь сборной Германии Адлер завершил карьеру

Матч ТВ07:54

Экс-вратарь сборной Германии завершит карьеру по окончании сезона

Газета.Ru08:21

Бывший вратарь сборной Германии Адлер летом завершит карьеру

Sports.ru06:30
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Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций

Обновлено в 06:43
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Общество

Король Таиланда объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Политика

В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено в 13:18
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Политика

Клинцевич предсказал Резнику конец политической карьеры

Политическая карьера депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника завершится, если появится подтверждение тому, что он употребляет наркотические препараты.
Обновлено в 14:02
Технологии

Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 дал первый ток

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Нововоронежской АЭС-2 — первая в России атомная электростанция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).
Обновлено в 12:13
Хоккей

Малыхин стал игроком «Трактора»

Бывший нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин подписал контракт с «Трактором».
Обновлено в 13:27
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова открыла возможность для комментариев на своей странице

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова несколько месяцев назад закрыла возможность комментариев своих фото для всех подписчиков.
Обновлено в 13:34
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено вчера в 09:48
Политика

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

Уточняется, что пострадали оба водителя, еще один мужчина и дети в возрасте семи и девяти лет.
Обновлено в 13:45
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:50
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Немецкий футболист, вратарь клуба «Майнц 05».
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