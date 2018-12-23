Авто

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
ПРАЙМ
вчера в 06:14

Французский автомобильный производитель Renault купил значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, сообщила пресс-служба покупателя. Китайская компания специализируется на производстве электрокаров.
ПРАЙМвчера в 06:14

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Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Car.ru01:16

Renault укрепила позиции на китайском рынке электромобилей

News.ruвчера в 19:43

Renault купил долю в автомобилестроительной компании Китая

АБНвчера в 07:31

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

ПРАЙМвчера в 06:14

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

REGNUMвчера в 02:11

Renault покупает «значительную часть» крупного китайского производителя электромобилей

iXBT.com21 декабря в 12:20
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Авто

УАЗ «Пикап» снова стал лидером сегмента на рынке России

Обновлено вчера в 11:27
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В РФ кроссовер Ford Ecosport стал дороже на 48-50 тысяч рублей

В РФ произошло удорожание кроссовера модели Ford Ecosport, стоимость дорестайлинговой и обновленной версий модели, согласно пересмотренным прайс-листам, изменилась на 48-50 тысяч рублей.
Обновлено в 01:09
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Компания Audi представит кросс-версию модели Audi A1

Немецкая автомобильная компания Audi собирается зарегистрировать патент, согласно которому модель Audi A1 Sportback получит специальную кросс-версию.
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Русфинанс Банк снизил кредитную ставку на автомобили с пробегом

Русфинанс Банк заявил о снижении кредитной ставки на машины с пробегом до 7,8%.
Обновлено вчера в 23:32
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В Китае начались продажи новой версии кроссовера Chevrolet Equinox

Стоимость самой доступной вариации кроссовера составит 174 900 юаней (1,7 млн рублей).
Обновлено вчера в 13:26
Авто

Премиальный суббренд Chery рассекретил интерьер нового кроссовера

Премиальный суббренд Chery – Exeed выйдет на авторынок Китая в следующем году с новым кроссовером TXL.
Обновлено вчера в 02:15
Авто

Пикап Ford Ranger может вернуться на рынок России

Пикап Ford Ranger окончательно покинул дилерские центры России в 2015 году по причине организованного производителем массового сокращения модельного ряда.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Назван ТОП-5 крутых авто из 90-х за 100 тыс. рублей

«Автоновости дня» при участии экспертов рынка б/у автомобилей составили ТОП-5 крутых авто с ценником порядка 100 тыс. рублей.
Обновлено в 00:00
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Стоимость ремонта Toyota Land Cruiser 200 ужаснула сеть

В социальной сети «ВКонтакте» обсуждают фото, на котором можно увидеть ценник на обслуживание Toyota Land Cruiser 200 в автосервисе.
Обновлено вчера в 23:18
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Блогер рассказал о недостатках кроссовера Renault Kaptur

Блогер с канала Auto Leto_Life купил кроссовер Renault Kaptur стоимостью 1,2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:53
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В Китае отзывают Toyota Vios из-за подушек Takata

Компания Toyota отзывает более пяти автомобилей Vios.
Обновлено вчера в 15:50
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Одесситы показали «Запорожец» с кожаным кузовом

Одесситы использовали кожу шоколадного оттенка в экстерьере и ярко-красного – в интерьере. Внутри салона установили кресла от компании Fiat.
Обновлено вчера в 15:58
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Автомеханик рассказал о недостатках мотора Renault K4M

Российский автомеханик рассказал о недостатках мотора K4M, который устанавливается на Renault Duster, Renault Logan и Renault Sandero, выпускаемые на российских заводах.
Обновлено в 00:34
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Эксперты озвучили ТОП-3 редких машин для состоятельных людей

Обозреватели иностранных специализированных порталов подготовили ТОП-3 редких автомобилей, которые по карману только состоятельным людям.
Обновлено вчера в 07:25
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Компания Bugatti показала работу своей новой тормозной системы

В сети появилась видеозапись, на которой показана работа новой тормозной системы от компании Bugatti.
Обновлено вчера в 07:51
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