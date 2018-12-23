Авто
Французский автомобильный производитель Renault купил значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, сообщила пресс-служба покупателя. Китайская компания специализируется на производстве электрокаров.
ПРАЙМвчера в 06:14
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Renault покупает «значительную часть» крупного китайского производителя электромобилей
iXBT.com21 декабря в 12:20
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
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