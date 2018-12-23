Французский автомобильный производитель Renault купил значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, сообщила пресс-служба покупателя. Китайская компания специализируется на производстве электрокаров.

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