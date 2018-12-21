Экономика
Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компанииREGNUM02:11
После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.
REGNUM02:11
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Экономика
Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год в $511 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира в 2018 г. сократилось примерно на $511 млрд до $4,7 трлн, подсчитал Bloomberg.
Обновлено в 10:10
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено в 04:30
Экономика
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Обновлено в 11:28
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:36
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено в 05:51
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет
Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
ЦБ объявил об ужесточении выдачи потребительских кредитов
Банк России с 1 апреля 2019 года повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Обновлено вчера в 15:51
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Forbes признал Цукерберга главным «неудачником» 2018 года
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Единый предельный тариф на перевозки установили в Севастополе
В Севастополе установили максимальный тариф на пассажирские перевозки автобусами в 2019 году.
Обновлено в 10:06
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Выручка татарстанских аграриев за 2018 год достигнет 224 млрд рублей
Ожидаемый валовый объём выручки аграрной отрасли Татарстана по итогам 2018 года достигнет 224 млрд рублей, сообщил глава министерства сельского хозяйства республики Марат Ахметов.
Обновлено в 20:12