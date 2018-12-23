Авто

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
REGNUM
вчера в 02:11

После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.
REGNUMвчера в 02:11

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Бренд Renault выкупил долю в китайской автомобилестроительной компании

Vevby.ru07:43

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Faktom04:44

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Car.ru01:16

Renault укрепила позиции на китайском рынке электромобилей

News.ruвчера в 19:43

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

ПРАЙМвчера в 06:14

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

REGNUMвчера в 02:11

Renault покупает «значительную часть» крупного китайского производителя электромобилей

iXBT.com21 декабря в 12:20
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Авто

Кроссовер Ford EcoSport подорожал в России на 50 тысяч рублей

В России произошло удорожание нового кроссовера Ford Ecosport, который во всех модификациях получил ценник на 48-50 тысяч рублей больше, чем ранее.
Обновлено в 04:57
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России

Самым продаваемым в России пикапом в ноябре 2018 года стал отечественный УАЗ "Пикап", вытеснив японскую Toyota Hilux.
Обновлено вчера в 21:48
Авто

Одесситы показали «Запорожец» с кожаным кузовом

Одесситы использовали кожу шоколадного оттенка в экстерьере и ярко-красного – в интерьере. Внутри салона установили кресла от компании Fiat.
Обновлено вчера в 15:58
Авто

Стоимость ремонта Toyota Land Cruiser 200 ужаснула пользователей сети

В Сети обсуждают фотографии документов с ценами на ремонт японского внедорожника.
Обновлено в 05:40
Авто

Эксперты рассказали об опасности пустого топливного бака зимой

Зимой конденсация воды, которая, в свою очередь, скапливается на стенках бака, происходит наиболее интенсивно, причем, чем меньше в баке бензина, тем больше места для конденсата.
Обновлено в 06:21
Авто

Toyota отзовет более 5 тысяч автомобилей в Китае из-за подушек Takata

Обновлено в 06:02
Авто

Рейтинг недорогих иномарок, выглядящих дороже, чем есть

Все автолюбители хотят обладать машиной, которая выглядит дороже, чем есть на самом деле.
Обновлено в 08:27
Авто

Smart ForTwo превратили в реактивную «табуретку»

В результате доработок Smart ForTwo стал одноместным, зато получил мощность, равную 2000 л.с. Весь этот табун притаился в небольшом реактивном двигателе GE T58, который занял все пространство для пассажира.
Обновлено в 02:00
Авто

Битопливная Lada Largus получила ОТТС

Фургон и универсал Lada Largus в комплектации с газовым оборудованием получили одобрение типа транспортного средства.
Обновлено вчера в 12:23
Авто

Блогер рассказал о недостатках кроссовера Renault Kaptur

Блогер с канала Auto Leto_Life купил кроссовер Renault Kaptur стоимостью 1,2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:53
Авто

Механик рассказал о недостатках двигателя Renault K4M

Механик рассказал о недостатках мотора K4M от компании Renault, назвав его слабые места.
Обновлено в 04:33
Авто

Русфинанс Банк снизил кредитную ставку на автомобили с пробегом

Русфинанс Банк снизил ставку по кредитам на автомобили с пробегом до 7,9%.
Обновлено вчера в 09:00
Авто

У хэтчбека Audi A1 появится кросс-версия

Audi A1 Sportback в стандартной комплектации По предварительной информации, объем доработок окажется стандартным для этого жанра: пластиковые накладки на колесных арках и порогах, измененные бамперы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено 21 декабря в 13:40
Авто

Почему россияне любят побитые автомобили

После аварии некоторые узлы остаются целыми, а значит, их можно использовать при ремонте аналогичного транспорта.
Обновлено в 06:06
Авто

Какие присадки вредят дизельным моторам?

Обновлено в 00:00
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