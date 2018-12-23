Авто
После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.
REGNUMвчера в 02:11
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Renault покупает «значительную часть» крупного китайского производителя электромобилей
iXBT.com21 декабря в 12:20
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Авто
Кроссовер Ford EcoSport подорожал в России на 50 тысяч рублей
В России произошло удорожание нового кроссовера Ford Ecosport, который во всех модификациях получил ценник на 48-50 тысяч рублей больше, чем ранее.
Обновлено в 04:57
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России
Самым продаваемым в России пикапом в ноябре 2018 года стал отечественный УАЗ "Пикап", вытеснив японскую Toyota Hilux.
Обновлено вчера в 21:48
Авто
Одесситы показали «Запорожец» с кожаным кузовом
Одесситы использовали кожу шоколадного оттенка в экстерьере и ярко-красного – в интерьере. Внутри салона установили кресла от компании Fiat.
Обновлено вчера в 15:58
Авто
Стоимость ремонта Toyota Land Cruiser 200 ужаснула пользователей сети
В Сети обсуждают фотографии документов с ценами на ремонт японского внедорожника.
Обновлено в 05:40
Авто
Эксперты рассказали об опасности пустого топливного бака зимой
Зимой конденсация воды, которая, в свою очередь, скапливается на стенках бака, происходит наиболее интенсивно, причем, чем меньше в баке бензина, тем больше места для конденсата.
Обновлено в 06:21
Авто
Toyota отзовет более 5 тысяч автомобилей в Китае из-за подушек Takata
Обновлено в 06:02
Авто
Рейтинг недорогих иномарок, выглядящих дороже, чем есть
Все автолюбители хотят обладать машиной, которая выглядит дороже, чем есть на самом деле.
Обновлено в 08:27
Авто
Smart ForTwo превратили в реактивную «табуретку»
В результате доработок Smart ForTwo стал одноместным, зато получил мощность, равную 2000 л.с. Весь этот табун притаился в небольшом реактивном двигателе GE T58, который занял все пространство для пассажира.
Обновлено в 02:00
Авто
Битопливная Lada Largus получила ОТТС
Фургон и универсал Lada Largus в комплектации с газовым оборудованием получили одобрение типа транспортного средства.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Блогер рассказал о недостатках кроссовера Renault Kaptur
Блогер с канала Auto Leto_Life купил кроссовер Renault Kaptur стоимостью 1,2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Механик рассказал о недостатках двигателя Renault K4M
Механик рассказал о недостатках мотора K4M от компании Renault, назвав его слабые места.
Обновлено в 04:33
Авто
Русфинанс Банк снизил кредитную ставку на автомобили с пробегом
Русфинанс Банк снизил ставку по кредитам на автомобили с пробегом до 7,9%.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
У хэтчбека Audi A1 появится кросс-версия
Audi A1 Sportback в стандартной комплектации По предварительной информации, объем доработок окажется стандартным для этого жанра: пластиковые накладки на колесных арках и порогах, измененные бамперы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено 21 декабря в 13:40
Авто
Почему россияне любят побитые автомобили
После аварии некоторые узлы остаются целыми, а значит, их можно использовать при ремонте аналогичного транспорта.
Обновлено в 06:06
Авто
Какие присадки вредят дизельным моторам?
Обновлено в 00:00