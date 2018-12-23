После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.

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