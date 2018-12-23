Авто
После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.
REGNUMвчера в 02:11
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Renault покупает «значительную часть» крупного китайского производителя электромобилей
iXBT.com21 декабря в 12:20
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
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