Авто

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
REGNUM
вчера в 02:11

После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault. Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.
REGNUMвчера в 02:11

Подробнее о событии

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Faktom04:44

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Car.ru01:16

Renault укрепила позиции на китайском рынке электромобилей

News.ruвчера в 19:43

Renault купил долю в автомобилестроительной компании Китая

АБНвчера в 07:31

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

ПРАЙМвчера в 06:14

Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

REGNUMвчера в 02:11

Renault покупает «значительную часть» крупного китайского производителя электромобилей

iXBT.com21 декабря в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Авто

Ford EcoSport подорожал в России на 50 тысяч рублей

Дорестайлинговый Ford EcoSport в базовой комплектации Trend теперь обойдётся в 1 042 000 рублей, а в максимальном оснащении Titanium Plus - в 1 348 000 рублей.
Обновлено в 02:18
Авто

Назван самый популярный пикап в России

Рейтинг самых популярных в России пикапов возглавил новый лидер. Им стала модель УАЗ, опередив конкурента из Японии Toyota Hilux.
Обновлено вчера в 17:08
Авто

Кросс-версия появится у хэтчбека Audi A1

Немецкая автомобильная компания Audi в Европе зарегистрировала патент на разработку нового City Carver, кроссовой версии компактного хэтчбека Audi A1 Sportback.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

Toyota отзовет более 5 тысяч автомобилей в Китае из-за подушек Takata

Обновлено в 06:02
Авто

Эксперты сообщили об опасности пустого топливного бака в зимний период

Эксперты сообщили о новой опасности, которая угрожает автомобилистам в зимнее время.
Обновлено в 03:03
Авто

Назван ТОП-5 крутых авто из 90-х за 100 тыс. рублей

«Автоновости дня» при участии экспертов рынка б/у автомобилей составили ТОП-5 крутых авто с ценником порядка 100 тыс. рублей.
Обновлено в 00:00
Авто

Стоимость ремонта Toyota Land Cruiser 200 ужаснула сеть

В социальной сети «ВКонтакте» обсуждают фото, на котором можно увидеть ценник на обслуживание Toyota Land Cruiser 200 в автосервисе.
Обновлено вчера в 23:18
Авто

Русфинанс Банк снизил кредитную ставку на автомобили с пробегом

Русфинанс Банк снизил ставку по кредитам на автомобили с пробегом до 7,9%.
Обновлено вчера в 09:00
Авто

Блогер рассказал о недостатках кроссовера Renault Kaptur

Блогер с канала Auto Leto_Life купил кроссовер Renault Kaptur стоимостью 1,2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:53
Авто

Механик рассказал о недостатках двигателя Renault K4M

Механик рассказал о недостатках мотора K4M от компании Renault, назвав его слабые места.
Обновлено в 04:33
Авто

Эксперты составили ТОП-5 лучших авто 2018 года для женщин

Автоэксперты составили ТОП-5 лучших авто 2018 года для автоледи.
Обновлено в 03:38
Авто

УАЗ рассказал о грядущих новинках 2019 года

Обновлено вчера в 08:38
Авто

Одесситы показали «Запорожец» с кожаным кузовом

Одесситы использовали кожу шоколадного оттенка в экстерьере и ярко-красного – в интерьере. Внутри салона установили кресла от компании Fiat.
Обновлено вчера в 15:58
Авто

Показан новый трейлер DiRT Rally 2.0

Одна из старейших британских студий Codemasters показала трейлер новой раллийной игры DiRT Rally 2.0.
Обновлено в 03:08
Авто

10 причин неприятного запаха в машине

Бензин Самый опасный – запах бензина.
Обновлено в 02:45
Главное