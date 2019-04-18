Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault ArkanaАвтоновости дня вчера в 10:21

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку появилось в открытой базе Росстандарта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Автоновости днявчера в 10:21

Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены

CarsWeek.ruвчера в 13:42

Стали известны все модификации Renault Arkana

Motorвчера в 11:29

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

Российская газетавчера в 11:19

Раскрыты все модификации Renault Arkana

Автостат03:27

Renault сертифицировал кроссовер Arkana для России

Tvoe-avto.comвчера в 11:42

Renault Arkana получил второй мотор: секретов больше нет

Quto.ruвчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Обновлено вчера в 09:33
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Дагестане вспышка кишечной инфекции: отравились почти 70 детей

Очередная вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) произошла в Дагестане, на сей раз в Каякентском районе.
Обновлено в 04:48
Транспорт

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права

РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Общество

В России могут появиться частные кладбища

Обновлено в 00:05
Хоккей

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России по хоккею

По данным издания, Кучеров присоединится к сборной для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Словакии уже в ближайшие дни, а Василевский — предположительно, 28 апреля.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Постройки и дома горят в нескольких населенных пунктах Забайкалья

Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Токио мусоровоз врезался в толпу прохожих

В центре Токио мусоровоз въехал в толпу прохожих после столкновения с легковушкой.
Обновлено в 03:56
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Песков указал, что еще рано говорить о выдаче украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил преждевременность разговоров о возвращении на родину украинских моряков, которые нарушили госграницу, после суда.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку

В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» выступили против портретов Сталина

Обновлено в 04:12
Происшествия

У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Футбол

Z+ не покажет матч «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля, в 21:00 по московскому времени.
Обновлено в 07:13
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное