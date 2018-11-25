Экономика

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
ТАСС
07:52

Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона. Об этом сообщил в воскресенье французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.
ТАСС07:52
с чего всё началось
«Новое руководство Renault начало аудит в связи с вопросами, которые касаются одновременно вознаграждения и злоупотребления положением, чтобы убедиться, что там не было никаких нарушений», — сказал
 он.
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