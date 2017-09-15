с чего всё началось

Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона. Об этом сообщил в воскресенье французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона

Экономика Экономика Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе» После заявления Кудрина в Роскосмосе ответили, что изучают претензии Счетной палаты, и планируют принять меры против финансовых нарушений, передает РИА Новости.

Экономика Экономика СПИК стал на 2% привлекательнее По данным "Ъ", Дмитрий Козак уже поручил Минпромторгу обеспечить заключение СПИК с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и ГК "Автотор", при этом АвтоВАЗ тоже сохраняет шансы на СПИК.

Энергетика Энергетика Трамп похвалил себя за снижение цен на нефть Президент США Дональд Трамп похвалил самого себя за снижение цены на нефть. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Энергетика Энергетика Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.

Экономика Экономика Биткойн упал ниже $4 тыс. впервые с сентября 2017 года Ранее, 19 ноября, биткойн упал ниже психологической отметки в $5 тыс. Курс биткойна приблизился к историческому максимуму (около $20 тыс.) в декабре 2017 года.

Экономика Экономика CNBC: жители США потратили более $6 млрд в «черную пятницу» Жители США потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу".

Экономика Экономика Производители медизделий могут рассчитывать на льготный НДС После перехода на новый классификатор медизделий ОКПД-2 с 1 января 2017 г. часть товаров, которые ранее облагались НДС по льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются стандартной – 18%, жаловались они.

Экономика Экономика Как и почему ВМК КО был признан банкротом ВМК КО был признан банкротом 8 ноября Волгоградским арбитражным судом по требованию ФНС, заявившей, что у завода есть непогашенные налоги на сумму свыше 130 млн руб. (не были включены в реестр), также у налоговой есть претензии к исключению из реестра суммы требований в размере 8,4 млн руб.

Экономика Экономика Частный майнинг становится нерентабельным Частный майнинг становится нерентабельным Обвал цен на основные криптовалюты привел к коллапсу в майнинговом бизнесе.

Экономика Экономика Стагнация продаж испортила настроение бизнеса Исполнительный директор Magram MR Наталия Турунова отмечает, что нынешнее общее настроение малого бизнеса нельзя назвать оптимистичным, притом что 55% предпринимателей говорят, что количество клиентов их компаний во втором квартале 2018 года не изменилось и в ближайшем будущем не изменится.

Экономика Экономика СМП-банк отказался от спортивного питания «Доктор Спорт» развивает сеть магазинов спортивного питания Vitawin, основателем которой называли сына Бориса Ротенберга Романа Ротенберга.

Экономика Экономика ОЭСР впервые отчиталась, как проходит автоматический обмен информацией В нынешнем году 86 стран, согласившихся обмениваться друг с другом налоговой информацией, около 4500 раз передали друг другу сведения – об этом впервые отчиталась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Финансы Финансы Крупнейшие банки запасаются рублями впрок Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения.

Экономика Экономика Глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай о новом владельце компании Глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай о новом владельце компании «Роснано» выходит из капитала ГК «Хевел» — крупнейшего российского инвестора в солнечную энергетику, 49% долей выкупит «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, экс-менеджера «Реновы» Виктора Вексельберга.