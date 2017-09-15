Экономика

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
ТАСС
вчера в 07:52

Французская автомобилестроительная компания Renault начала внутреннюю проверку в связи с финансовым скандалом, разгоревшимся вокруг бывшего главы корпорации Карлоса Гона. Об этом сообщил в воскресенье французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.
ТАССвчера в 07:52
с чего всё началось
«Новое руководство Renault начало аудит в связи с вопросами, которые касаются одновременно вознаграждения и злоупотребления положением, чтобы убедиться, что там не было никаких нарушений», — сказал
 он.
RT на русскомвчера в 08:55

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DP.RU00:11

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Карлоса Гона

Коммерсантъвчера в 09:32

Renault расследует махинации Карлоса Гона

News.ruвчера в 09:30

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Карлоса Гона

RT на русскомвчера в 08:55

В Renault начали внутреннюю проверку из-за обвинений ее экс-президента

Известиявчера в 08:47

Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона

ТАССвчера в 07:52

Renault начал проверку в связи со скандалом вокруг бывшего главы корпорации

Говорит Москвавчера в 08:18
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Экономика

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