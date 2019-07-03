Авто

Renault представил новое поколение CapturАвтоновости дня 02:53

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения. Новинка, построенная на новой платформе CMF-B от хэтчбека Clio, предложит европейцам более современный дизайн, улучшенную эргономику и расширенные возможности персонализации.
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Новый Renault Captur 2020 модельного года официально представлен

ГЛАС.RU08:12

Renault Captur для Европы сменил поколение

Журнал Авто.ру05:48

Renault представил новое поколение Captur

Автоновости дня02:53

Renault показал новый Captur

AutoNews05:08

Renault наконец рассекретил новый Renault Captur 2020 года

CarsWeek.ru04:32

Renault представила новое поколение Renault Captur

Тарантас Ньюс04:05

Renault представила новое поколение Captur

Motor05:09
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

Обновлено в 15:52
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Наука

От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Футбол

Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне

Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Культура

Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ

ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Общество

Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

Обновлено в 10:04
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Космос

LightSail 2 отправляет 1-й сигнал из своего испытательного полета

Организация по защите космического пространства "Планетарное общество" недавно подтвердило, что их космический корабль LightSail 2 отправил свои первые сигналы на Землю из космоса.
Обновлено в 16:13
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери

Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Технологии

Китай здесь не при чём: из Hearthstone убрали изображения насилия

Обновлено в 16:00
Политика

Утвержден новый состав руководства Европарламента

После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено в 13:56
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Политика

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено в 15:12
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков

Обновлено в 12:08
Футбол

Стерлинг заявил, что чемпион Англии сильнее действующих чемпионов мира

Крайний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что в очном противостоянии чемпионы Англии обыграли бы действующих чемпионов мира французов.
Обновлено в 15:06
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Обновлено в 13:48
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
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