Авто
Renault представил новое поколение CapturАвтоновости дня 02:53
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения. Новинка, построенная на новой платформе CMF-B от хэтчбека Clio, предложит европейцам более современный дизайн, улучшенную эргономику и расширенные возможности персонализации.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
Обновлено в 15:52
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:27
Наука
От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг
От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне
Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Культура
Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ
ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Космос
LightSail 2 отправляет 1-й сигнал из своего испытательного полета
Организация по защите космического пространства "Планетарное общество" недавно подтвердило, что их космический корабль LightSail 2 отправил свои первые сигналы на Землю из космоса.
Обновлено в 16:13
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Политика
Утвержден новый состав руководства Европарламента
После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено в 13:56
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено в 15:12
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08
Футбол
Стерлинг заявил, что чемпион Англии сильнее действующих чемпионов мира
Крайний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что в очном противостоянии чемпионы Англии обыграли бы действующих чемпионов мира французов.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20