Авто
Renault представил новое поколение CapturНовые автомобили 05:17
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B. Именно благодаря этому кроссовер стал длиннее на 100 мм, шире на 19 мм и прибавил 33 мм к колесной базе, но при этом остался в прежней весовой категории. Кстати, вместимость багажника увеличилась до 536 литров (то есть +81 литр).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Обновлено в 13:58
Кино
Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры
«Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках
Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках.
Обновлено в 14:20
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Здоровье
В Чувашии стали чаще умирать от инфаркта и инсульта
В Чувашии возросла смертность от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов поправился в декретном отпуске
Обновлено в 01:36
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Политика
Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД
Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
Хоккей
КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля
Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:40
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
Обновлено в 11:31
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика
Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза
Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Появились данные о еще одном погибшем моряке
По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Россия оплатила оснащение больницы в Таджикистане
Главная цель заключается в расширении доступа матерей, новорожденных и детей раннего возраста к базовым услугам в области охраны здоровья, а также снижении детской смертности в Таджикистане.
Обновлено в 12:38