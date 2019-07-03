Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B. Именно благодаря этому кроссовер стал длиннее на 100 мм, шире на 19 мм и прибавил 33 мм к колесной базе, но при этом остался в прежней весовой категории. Кстати, вместимость багажника увеличилась до 536 литров (то есть +81 литр).

Кино Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры «Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.

Армия и оружие Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Экология В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.

Шоу-бизнес Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Авто Компания Opel показала обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.

Политика Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хоккей КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Политика Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.

Происшествия Появились данные о еще одном погибшем моряке По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.

Происшествия Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Транспорт Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Кино Умер актер и режиссер Василий Панин Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Общество В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.