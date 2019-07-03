Авто
Renault представил новое поколение CapturКоммерсантъ 07:17
Автомобиль построен на новой платформе CMF-B, которую уже использует компактный хэтчбек Renault Clio последнего поколения. Дизайн кроссовера выдержан в фирменном стиле современных моделей марки — Captur стал первой машиной с C-образными фонарями, которые позднее появятся и на других Renault.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика
Среди погибших моряков-подводников были два Героя России
От отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.
Обновлено в 01:43
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 05:38
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Происшествия
Атака лопатой: в Якутии пьяный депутат избил полицейского
Пьяный депутат Верхневилюйского района Якутии в селе Оросу избил лопатой сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) за требование перестать избивать сожительницу.
Обновлено в 09:00
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Vivo представила новый бюджетный смартфон iQOO Neo
Обновлено в 01:54
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Ученые из США обнаружили в бассейнах «крипто-паразитов»
Обновлено в 06:37
Хоккей
Фанаты «Рейнджерс» выберут игровой номер Панарина
Обновлено вчера в 11:27