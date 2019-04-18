Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault ArkanaАвтоновости дня вчера в 10:21
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку появилось в открытой базе Росстандарта.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты
Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке выплат
Российские разработчики мобильных приложений обвинили компанию Apple в задержке выплат.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
Прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии приказала арестовать фельдмаршала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА).
Обновлено вчера в 18:27
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Музыка
«Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Бузова поразила аудиторию, сфотографировавшись в пеньюаре на фоне жилых домов
Телеведущая выложила в Instagram фото, на котором Ольга в кисло-жёлтых велосипедках и топике, прикрывшись полупрозрачным пеньюаром с перьями, позирует на улице на фоне жилых домов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о расставании с женой
Прошло несколько дней, прежде чем Андрей Григорьев-Апполонов решил лично прокомментировал слухи о том, что от него ушла жена.
Обновлено в 02:05
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Кино
Билеты на «Мстителей» начали продавать в Сети за 100 тысяч рублей
Билеты на первый в мире показ "Мстителей", который состоится в России, продают на интернет-площадках за 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
Обновлено вчера в 05:58
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ
Обновлено в 01:38
Здоровье
В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней
Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04