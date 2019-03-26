Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилейАвтостат 05:29

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Финансы ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA Боец MMA Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter отреагировал на решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Финансы Набиуллина назвала слабое место российской экономики Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

Футбол Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

Происшествия После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.

Происшествия МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии "Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.

Происшествия В Баку загорелся торговый центр В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней Вирус африканской чумы свиней (АЧС) впервые выделили сотрудники НИИ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Общество Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Экономика Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного» Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Происшествия Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.

Экономика Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Футбол УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.

Наука В Норвегии нашли корабль викингов Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.

Армия и оружие Россия призвала палестинцев и израильтян вернуться к прекращению огня Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвало палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня.

Музыка Евровидение в Израиле оказалось на грани срыва Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины.

Происшествия Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой Во Внуково уволили мучившего собаку сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Политика В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Политика Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.