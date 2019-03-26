Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилейАвтостат 05:29
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Боец MMA Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter отреагировал на решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Происшествия
МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии
"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Здоровье
Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) впервые выделили сотрудники НИИ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Обновлено в 06:36
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет
Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении
Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Футбол
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Россия призвала палестинцев и израильтян вернуться к прекращению огня
Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвало палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня.
Обновлено в 07:35
Музыка
Евровидение в Израиле оказалось на грани срыва
Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой
Во Внуково уволили мучившего собаку сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.
Обновлено в 06:42
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Спорт
Юрий Ганус: «Мне непонятно было, почему РФ не заинтересована в активной борьбе с допингом»
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о работе агенства, а также отметил важность изменения подхода к проблемам допинга со стороны спортивных организаций и государства.
Обновлено в 07:31