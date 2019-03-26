Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилейАвтостат 05:29
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
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Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:31
Политика
Мексика требует от Испании извинений за конкистадоров
Обновлено в 08:20
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
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Футбол
Стали известны сроки восстановления Кузяева
По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
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Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство
На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут.
Обновлено в 09:56
Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Актриса Хилари Дафф опубликовала видео своих родов в воду
Актриса Хилари Дафф (31), известная по молодежным сериалам 90-х, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram весьма личным видео.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Турции
Два человека ранены в результате стрельбы в аэропорту турецкого города Кайсери на востоке Турции.
Обновлено в 10:08
Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Политика
Марина Ковтун может стать сенатором Совфеда
Собеседник агентства посчитал предполагаемое назначение Ковтун вполне логичным Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун может занять кресло сенатора в Совете Федерации РФ.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ
Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:58
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн
В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
США не пустили представителей России в «Рукбан»
США отказались пустить к лагерю "Эр-Рукбан" дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Обновлено в 06:22
Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаут
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено вчера в 14:55
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Культура
В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot
Обновлено в 08:07
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23