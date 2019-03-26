Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилейАвтостат 05:29
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
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с чего всё началось
Согласно пресс-службе компании, причиной для отзыва данных транспортных средств послужило, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в технологическом процессе сборки на заводе у поставщика.Тарантас Ньюс05:23
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Экономика
Топилин допустил введение дополнительных мер поддержки рождаемости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин допустил возможность введения дополнительных мер поддержки рождаемости в России в рамках реализации национального проекта "Демография".
Обновлено в 09:59
Спорт
Туктамышева и Самодурова едут на командный чемпионат мира
Наталья Забияко и Александр Энберт едут на турнир в качестве единственной российской спортивной пары, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцевальной пары.
Обновлено в 11:36
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
Европарламент проголосует по закону об авторских правах в интернете
Сегодня Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге проголосует по проекту реформы авторского права в интернете, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 07:19
Наука
Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли
Исследователи составили план спасения Земли, в котором указали, что изначально стоит прекратить уничтожать виды животных и места их обитания, ведь таким образом так же разрушается способность планеты поддерживать существование.
Обновлено 24 марта в 12:02
Футбол
Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1
На первом месте оказался игрок "Амьена" Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
Обновлено в 09:59
Футбол
Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил руководству клуба о том, что он хочет покинуть команду.
Обновлено в 06:09
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено вчера в 19:33
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Культура
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Барселона» отказалась покупать Гризманна
Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.
Обновлено в 11:10
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты
Huawei представила флагманские смартфоны
Обновлено в 11:34
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Агентство ПРО США подтвердило успешные испытания противоракет
Агентство по противоракетной обороне США сообщило в твиттере об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено в 07:21
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Транспорт
Власти Москвы рассказали о пользе уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки в Москве помогут сократить расходы на 30% без ущерба для безопасности пешеходов, заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
Обновлено в 11:09
Спорт
РФС планирует расследовать возможные домогательстве в фарм-клубе ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан»
Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено в 09:32