Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилейАвтостат 05:29

с чего всё началось

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

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