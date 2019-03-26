Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилейSpeedMe 05:09

с чего всё началось

На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster. Согласно данным пресс-службы ведомства, под отзыв попадают автомобили, реализованные в период с ноября 2017 года по настоящее время.

Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей

Политика Мадуро анонсировал подписание около 20 соглашений с Россией в апреле "Россия и Венесуэла в апреле подпишут около 20 соглашений" - сообщил Мадуро, уточнив, что соглашения будут касаться различных областей сотрудничества.

Армия и оружие Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Футбол Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».

Политика Путину заранее доложили о деле Абызова Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика Россиянам пообещали доплаты к пенсиям Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.

Авто Bentley Continental GT поднимется на холм Пайкс Пик В этом году компания Bentley вновь попытается установить рекорд скорости среди дорожных автомобилей по подъёму на гору Пайкс Пик.

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Армия и оружие Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки» Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Энергетика Нефть «рассчитывает» на более высокую стоимость Стоимость сырья могла бы быть гораздо выше уже сейчас.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Футбол Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в мире Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, купив новый смартфон iPhone XSMax, покрыл его золотом.

Наука В Самаре открыли тайну возникновения планет Целью мероприятия являлось изучение механизмов образования вредных веществ в камерах сгорания при различных условиях и моделирование протекающих при этом процессов.

Общество В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Экономика Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России «ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.

Политика Суд в Киеве продлил арест Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.

Общество Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.

Авто Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.