Renault отзывает 19 тысяч автомобилей, проданных в России с 2017 годаВсе новости (Нижний Тагил) 08:50

Российский дилер Renault — ЗАО «Рено Россия» — отзывает 19218 автомобилей, проданных с ноября 2017 года. У них могут быть проблемы с вакуумным усилителем тормозов. Отзыв касается моделей Duster и Dokker.

Renault отзывает 19 тысяч автомобилей, проданных в России с 2017 года

Авто Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".

Происшествия В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Политика СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Спорт Загитова рассказала, что научила свою собаку прыгать сальхов 16-летняя фигуристка отметила, что любит играться со своей собакой Масару. В частности, она научила ее прыгать сальхов.

Политика В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян Русская православная церковь призывает россиян бережно относиться к семье, готовности рожать и воспитывать детей, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе во вторник, 26 марта.

Происшествия Дело Мамаева и Кокорина направили в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было передано для рассмотрения в суд.

Армия и оружие Россия осудила удар США по Афганистану Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.

Единоборства Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА Действующий боец UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора об уходе из смешанных единоборств.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Наука Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли Исследователи составили план спасения Земли, в котором указали, что изначально стоит прекратить уничтожать виды животных и места их обитания, ведь таким образом так же разрушается способность планеты поддерживать существование.

Происшествия Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонии «Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).

Политика Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Здоровье Перезимовали: как поднять иммунитет весной По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Происшествия Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Общество У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей «Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Авто Легковушки Ford могут покинуть российский рынок Американский автопроизводитель Ford рассматривает варианты сокращения производства на территории России.

Культура Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.