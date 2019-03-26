Авто
Renault отзывает 19 тысяч автомобилей, проданных в России с 2017 годаВсе новости (Нижний Тагил) 08:50
Российский дилер Renault — ЗАО «Рено Россия» — отзывает 19218 автомобилей, проданных с ноября 2017 года. У них могут быть проблемы с вакуумным усилителем тормозов. Отзыв касается моделей Duster и Dokker.
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