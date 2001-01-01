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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера ArkanaАвтоновости дня 05:40

Компания Renault назвала цены и комплектации нового кроссовера Renault Arkana. Новинка доступна в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Edition One) с двумя бензиновыми двигателями. Цены варьируются от 999 000 до 1 419 000 рублей.
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