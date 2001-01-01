Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера ArkanaАвтоновости дня 05:40
Компания Renault назвала цены и комплектации нового кроссовера Renault Arkana. Новинка доступна в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Edition One) с двумя бензиновыми двигателями. Цены варьируются от 999 000 до 1 419 000 рублей.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Экономика
Строительство моста на Сахалин потребует 433,3 млрд рублей
Обновлено в 11:15
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Путешествия
В Испании летом туристов будут охранять около сорока тысяч полицейских
Правоохранительные органы Испании на лето разместят около 40 тысяч своих сотрудников в популярных туристических местах страны, чтобы предотвратить возможные теракты, сообщает издание Razon со ссылкой на документ государственного секретариата по вопросам безопасности МВД.
Обновлено в 13:03
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Умерла американская актриса и дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 13:11
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложено на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю
Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США у границы России
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к границе России со стороны Балтийского и Черного морей, сообщает Национальный центр управления обороной РФ в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 13:56
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Политика
Демонстранты в Гонконге вновь вышли на улицы города
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
Обновлено в 12:03
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Происшествия
Юрий Ошеров находится в больнице в тяжелом состоянии
Состояние художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева Юрия Ошерова оценивается как тяжелое.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики закрепились на окраине Донецка, в 250−100 метрах от границы города.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T официально представлен в России
Обновлено в 12:45