Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию ArkanaВедомости 10:12

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями.

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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