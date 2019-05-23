Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию ArkanaВедомости 10:12
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Хоккей
Яшкин: конечно, нас просили сыграть пожёстче против Драйзайтля
Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с Германией (5:1).
Обновлено в 16:42
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Баскетбол
Адетокунбо может получить самый крупный контракт в истории НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в 2020 году может получить самый крупный контракт в истории НБА.
Обновлено в 20:12
Общество
Во Владивостоке школьники пришли на последний звонок в БДСМ-костюмах
Одна из школ Владивостока отличилась оригинальными нарядами и цветными дымовыми шашками на последнем звонке.
Обновлено в 13:02
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Обновлено в 17:56
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов
Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено в 08:43
Происшествия
Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео
Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.
Обновлено в 19:58
Футбол
«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса
Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено в 16:13
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Политика
Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию
Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров
33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о защите рунета
Мобильный оператор МТС участвует в пилоте Роскомнадзора по тестированию оборудования, которое планируется устанавливать в сетях операторов для контроля трафика в рамках закона об устойчивом рунете, сообщил журналистам вице-президент компании по технике и ИТ Андрей Ушацкий.
Обновлено в 09:05
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Политика
Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду
В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено в 19:53
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Канны-2019: бывшая девушка Федора Смолова похвасталась бриллиантами за 14 миллионов
Обновлено в 13:00
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Общество
Мэр Воронежа посетил последний звонок в школе №46 в Подгорном (ФОТОПОДБОРКА)
23 мая, в день последнего звонка, глава города Вадим Кстенин посетил микрорайон Подгорное в Коминтерновском районе.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты
О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29