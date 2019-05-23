Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию ArkanaВедомости 10:12

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями.
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Журнал Авто.ру11:32

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

SpeedMe08:04

Renault начал в России прием заказов на купе-кроссовер Renault Arkana

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