Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию ArkanaВедомости 10:12

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями.

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Игры Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.

Экономика Forbes назвал самые дорогие бренды мира Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.

Политика Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.

Политика Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.

Происшествия Полицейский из Армавира объявлен в розыск за избиение задержанного Уволенный Дмитрий Андрусенко скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских.

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Армия и оружие Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Технологии Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Футбол Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги наций Тренерский штаб сборной Португалии по футболу во главе с Фернанду Сантушем огласил заявку национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА.

Шоу-бизнес Мать Децла поменяла замки в квартире, где жила вдова рэпера Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.

Шоу-бизнес Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Политика МИД Великобритании опроверг скорую отставку Мэй Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет оставаться на своем посту во время визита Дональда Трампа, который намечен на начало июня.

Футбол «Динамо» планирует приобрести хавбека «Урала» Руководство "Динамо" планирует усилить состав команды полузащитником «Урала» Отманом Эль-Кабиром.

Футбол Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Хоккей Пять причин, по которым сборная России обыграет США в четвертьфинале чемпионата мира По итогам группового этапа сборная России выиграла все 7 матчей (американцы только 5), имеет лучшую разницу забитых и пропущенных («+29»), в то время как у США только «+12».

Футбол «Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус» «Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.