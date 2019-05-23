Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию ArkanaВедомости 10:12
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся в Болгарии
Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.
Обновлено в 15:51
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп
Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55