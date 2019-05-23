Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию ArkanaВедомости 10:12
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями.
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Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Хоккей
НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова
Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
США продолжают изучать данные о якобы имевшей место химатаке в Сирии
Правительство США продолжает изучать сведения о якобы имевшем на днях место новом случае применения химического оружия в Сирии.
Обновлено в 16:19
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Культура
Тому Хэнксу отказались продать пиво
Как заявил Хэнкс, он хотел выпить немного пива, но продавщицы отказались продавать ему алкоголь, так как при нем не было удостоверения личности.
Обновлено в 15:35
Политика
Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией
21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Музыка
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на "Евровидении", заявил, что все артисты "страдают" от "манипуляций" с голосами со стороны организаторов конкурса.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Технологии
Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Игры
Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой
Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 09:08
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».
Обновлено в 17:54
Здоровье
Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану
Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.
Обновлено в 17:12
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Космос
СМИ: Японское космическое агентство проведет соревнования по управлению роботом на МКС
Японское аэрокосмическое агентство JAXA намерено провести международные соревнования по управлению роботом внутри Международной космической станции (МКС) в условиях невесомости.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Космос
В США арестовали инженера, подделывавшего акты приемки узлов для ракет
Власти США арестовали инженера, который обвиняется в фальсификации десятков актов технической проверки оборудования, которое использовалось в ракетах-носителях компании SpaceX, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:17
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей
Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 17:37
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Футбол
Британский политик высказался о скандале вокруг финала Лиги Европы
Армянский полузащитник "Арсенала" Генхир Мхитарян не сможет принять участия в игре из-за сложный политических отношений между Арменией и Азербайджаном.
Обновлено в 18:45
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13