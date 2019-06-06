Политика

Renault и Fiat Chrysler отказались от слиянияКоммерсантъ 06:20

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
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Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
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