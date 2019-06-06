Политика

Renault и Fiat Chrysler отказались от слиянияКоммерсантъ 06:20

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
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Акции Renault и FCA полетели вниз после срыва сделки

Quto.ru08:00

Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

Коммерсантъ06:20

Fiat Chrysler подтвердил отзыв своего предложения о слиянии с Renault

РИА Новости00:50

Группа FCA неожиданно отозвала свое предложение о слиянии с Renault

REGNUM03:29

Fiat и Renault отказались объединяться. Вот еще 5 провалившихся слияний

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Fiat Chrysler нашел виновного в срыве сделки с Renault

Росбалт04:03

Совет директоров Renault перенес принятие решения о слиянии с Fiat Chrysler

ТАССвчера в 22:57
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Политика

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«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
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Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
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Общество

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Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
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У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет.
Обновлено в 09:06
Происшествия

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Обновлено в 06:58
Происшествия

Полицейские нашли мать ребенка, который один гулял вдоль проезжей части в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции обнаружили мать маленького мальчика, который гулял вдоль проезжей части в Новой Москве и пытался перейти дорогу.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
Обновлено в 06:26
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Мобильная версия приложения Skype получила опцию демонстрации экрана во время видеозвонка.
Обновлено в 07:35
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
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