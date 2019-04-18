Авто
Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекреченыCarsWeek.ru вчера в 13:42
Ранее компания рассказывала только о версии с новейшим 1,3-литровым турбомотором, созданным Renault и Daimler. Этот мотор способен развивать до 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. В паре с ним будет установлен вариатор, и будет возможность доплатить за систему полного привода.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
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Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
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Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
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Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
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В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
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Экономика
«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро якобы обходят санкции США, запрещающие продажу венесуэльской нефти, с помощью «Роснефти».
Обновлено в 08:50
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Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
Звезда показала мозоли до мяса, пишет Teleprogramma.pro. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы
Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:57
Общество
Первичный рынок жилья в столице вырос на четверть
Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве, в первом квартале этого года зарегистрировано почти 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой недвижимости.
Обновлено в 07:15
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика
В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Новые парадные кабриолеты Aurus, ставшие самой обсуждаемой новинкой последнего времени, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
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Происшествия
В Дагестане отравились более 70 детей
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Общество
В России появятся частные кладбища
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Instagram может отказаться от лайков
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Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
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Молока, картофеля и соли не хватает в России
Доктрина продовольственной безопасности была принята в 2010 году, и ее действие продлится до 2020 года.
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Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
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Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко
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Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
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Футбол
Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»
Сегодня завершился матч 24-го тура.
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