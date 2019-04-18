Авто

Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекреченыCarsWeek.ru вчера в 13:42

Ранее компания рассказывала только о версии с новейшим 1,3-литровым турбомотором, созданным Renault и Daimler. Этот мотор способен развивать до 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. В паре с ним будет установлен вариатор, и будет возможность доплатить за систему полного привода.
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Раскрыты все модификации Renault Arkana

Автостат03:27

Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены

CarsWeek.ruвчера в 13:42

Renault Arkana получил второй мотор: секретов больше нет

Quto.ruвчера в 11:05

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

Российская газетавчера в 11:19

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Автоновости днявчера в 10:21

Renault Arkana сертифицировали для РФ

Tvoe-avto.comвчера в 11:42

Стали известны все модификации Renault Arkana

Motorвчера в 11:29
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Степной пожар начался у границ Даурии в Забайкальском районе

Обновлено в 01:44
Политика

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Экономика

«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро якобы обходят санкции США, запрещающие продажу венесуэльской нефти, с помощью «Роснефти».
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги

Звезда показала мозоли до мяса, пишет Teleprogramma.pro. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов

В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы

Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:57
Общество

Первичный рынок жилья в столице вырос на четверть

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве, в первом квартале этого года зарегистрировано почти 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой недвижимости.
Обновлено в 07:15
Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика

В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко

В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 08:39
Политика

Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Новые парадные кабриолеты Aurus, ставшие самой обсуждаемой новинкой последнего времени, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку

На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Дагестане отравились более 70 детей

Обновлено в 08:38
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено в 07:40
Интернет

Instagram может отказаться от лайков

Обновлено в 08:31
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Молока, картофеля и соли не хватает в России

Доктрина продовольственной безопасности была принята в 2010 году, и ее действие продлится до 2020 года.
Обновлено в 04:28
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Политика

Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко

Обновлено в 07:37
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено в 03:49
Футбол

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

Сегодня завершился матч 24-го тура.
Обновлено в 08:44
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