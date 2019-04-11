Авто

Renault Arkana получит совершенно новый мотор32CARS.ru 05:57

Сегодня состоится презентация нового серийного кроссовера Arkana для российского рынка. В преддверии дебюта новинки на российском рынке, компания Renault показал тизеры модели с целью еще больше разжечь интерес публики. Оба видеоролика касаются силовой установки кросс-купе Arkana.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Renault раскрыла ряд технических характеристик модели Arkana

SpeedMe07:18

Renault Arkana для России: раскрыты подробности о купе-кроссовере

Российская газета05:40

Renault продолжает раскрывать подробности нового кросс-купе Arkana

CarsWeek.ru06:42

Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России

Motor05:40

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana

Автостат05:29

Renault раскрыла характеристики нового кросс-купе Renault Arkana

Тарантас Ньюс07:10

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

AutoNews05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Политика

Мэй: Ассанжа арестовали по запросу США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора по запросу Вашингтона.
Обновлено в 09:53
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Общество

Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках

Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Авто

«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу

Обновлено в 11:54
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Политика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос

На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения

Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Космос

Уфологи нашли инопланетные корабли и постройки на астероиде Бенну

Уфологи нашли инопланетные корабли и разрушившиеся постройки на астероиде Бенну.
Обновлено в 03:00
Кино

Отрубленную голову Неда Старка покажут до премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 08:26
Политика

Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной

Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Спорт

Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке стартовал с танцев на льду.
Обновлено в 12:11
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Боевики атакуют позиции сирийской армии в Идлибе – МИД России

Боевики не прекращают атаки на позиции армии Сирии в Идлибе, а Россия и Турция продолжают работу по деэскалации ситуации.
Обновлено в 09:45
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Футбол

Два футболиста «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 12:37
Здоровье

Россия поможет Никарагуа в борьбе с гриппом

Совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило производство вакцины от актуальных для 2019 года штаммов вируса гриппа.
Обновлено вчера в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное