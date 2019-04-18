Авто
Renault Arkana: моторов и модификаций становится большеАвтоВести 02:44
Вторым наряду с московским производством Renault обозначен тольяттинский завод АвтоВАЗа – не иначе как с прицелом также и на будущего одноплатформенного преемника изрядно подзадержавшейся на конвейере Lada 4x4.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Интернет
Facebook хранил незашифрованные пароли пользователей Instagram
Фото: IStock Компания Facebook призналась в хранении паролей некоторых пользователей Instagram без применения шифрования.
Обновлено в 02:34
Здоровье
В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Общество
Петербуржцам пообещали солнечные и теплые выходные
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала
Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Стабильность древней империи вари специалисты связали с постоянным снабжением правящей элиты уникальным пивом, сообщает информационный новостной портал nplus1.ru.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ
Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку
Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.
Обновлено в 04:01
Политика
Владимир Зеленский представил членов своей команды
Обновлено вчера в 19:19
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель
Обновлено 17 апреля в 14:19
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Политика
Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко «библиотекой черного пиара»
Штаб кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского заявил, что предвыборная агитация Петра Порошенко является «библиотекой черного пиара».
Обновлено в 04:19
Политика
В Эстонии хотят отказаться от русских школ
Эстонские власти в будущем планируют отказаться от школ на русском языке.
Обновлено в 01:31
Общество
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber
Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Apple будет перерабатывать iPhone с помощью робота Дейзи, защищая экологию
Дейзи будет разбирать подержанные iPhone, возвращенные в магазины, покупатели могут также сдать свои мобильные устройства в любом магазине Apple Store или через сайт компании.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
Тарифы на городской велопрокат в Москве не изменятся в 2019 году
Тарифы на пользование велосипедами городского проката в Москве, который в 2019 году начнет работу 25 апреля, останутся на уровне прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном сайте.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40