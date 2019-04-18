Авто

Renault Arkana: моторов и модификаций становится большеАвтоВести 02:44

Вторым наряду с московским производством Renault обозначен тольяттинский завод АвтоВАЗа – не иначе как с прицелом также и на будущего одноплатформенного преемника изрядно подзадержавшейся на конвейере Lada 4x4.
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Раскрыты все модификации Renault Arkana

Автостат03:27

Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены

CarsWeek.ruвчера в 13:42

Renault Arkana получил второй мотор: секретов больше нет

Quto.ruвчера в 11:05

Стали известны все модификации Renault Arkana

Motorвчера в 11:29

Renault Arkana: все модификации кроссовера для России

Российская газетавчера в 11:19

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Автоновости днявчера в 10:21

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

SpeedMeвчера в 13:35
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Интернет

Facebook хранил незашифрованные пароли пользователей Instagram

Фото: IStock Компания Facebook призналась в хранении паролей некоторых пользователей Instagram без применения шифрования.
Обновлено в 02:34
Здоровье

В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Общество

Петербуржцам пообещали солнечные и теплые выходные

Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала

Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Стабильность древней империи вари специалисты связали с постоянным снабжением правящей элиты уникальным пивом, сообщает информационный новостной портал nplus1.ru.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ

Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку

Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
Обновлено вчера в 02:52
Политика

В вопросе суверенитета Белоруссии нет места компромиссам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет места никаким компромиссам в политике в вопросах суверенитета и безопасности страны.
Обновлено в 04:01
Политика

Владимир Зеленский представил членов своей команды

Обновлено вчера в 19:19
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Обновлено 17 апреля в 14:19
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО

"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Политика

Штаб Зеленского назвал агитацию Порошенко «библиотекой черного пиара»

Штаб кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского заявил, что предвыборная агитация Петра Порошенко является «библиотекой черного пиара».
Обновлено в 04:19
Политика

В МИД Китая прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 03:35
Политика

В Эстонии хотят отказаться от русских школ

Эстонские власти в будущем планируют отказаться от школ на русском языке.
Обновлено в 01:31
Общество

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber

Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Apple будет перерабатывать iPhone с помощью робота Дейзи, защищая экологию

Дейзи будет разбирать подержанные iPhone, возвращенные в магазины, покупатели могут также сдать свои мобильные устройства в любом магазине Apple Store или через сайт компании.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

Тарифы на городской велопрокат в Москве не изменятся в 2019 году

Тарифы на пользование велосипедами городского проката в Москве, который в 2019 году начнет работу 25 апреля, останутся на уровне прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном сайте.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
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