Португальский полузащитник Ренату Саншеш продолжит карьеру в «Лилле». Хавбек перешел во французский клуб за 25 млн евро. Саншеш был недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

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Ренату Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»

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